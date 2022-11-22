Гвардиола продлит контракт с «Ман Сити» по схеме «1+1» – до 2025 года. Все согласовано

подпишет новый контракт и продолжит работать с «Манчестер Сити».

По данным The Athletic, тренер и клуб согласовали новый контракт, который будет действовать до 2025 года. Он будет подписан по схеме «1+1». Это значит, что стороны могут по совместному согласию прекратить сотрудничество досрочно.

Срок нынешнего соглашения Гвардиолы с истекает этим летом.

Пеп возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Под его руководством клуб по четыре раза выиграл и Кубок английский лиги, а также победил в Кубке Англии. В сезоне-2020/21 «Ман Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Челси» (0:1).