отреагировал на уход из .

Сегодня нападающий сборной Португалии и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«После переговоров с «Ман Юнайтед» мы договорились досрочно прекратить действие контракта.

Я люблю «МЮ» и люблю фанатов – это никогда не изменится. В то же время я чувствую, что мне пришло время искать новый вызов.

Я желаю команде всяческих успехов во второй части сезона и в будущем», – приводит слова 37-летнего португальца журналист The Telegraph Мэтт Лоу.

Ранее Криштиану дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство «МЮ» и главного тренера Эрика тен Хага.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и отдал 2 результативных паса в 16 матчах за «Юнайтед». Его статистика – здесь.