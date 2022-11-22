Роналду об уходе из «МЮ»: «Я люблю клуб и фанатов – это никогда не изменится. Но пришло время искать новый вызов»
Криштиану Роналду отреагировал на уход из «Манчестер Юнайтед».
Сегодня нападающий сборной Португалии и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
«После переговоров с «Ман Юнайтед» мы договорились досрочно прекратить действие контракта.
Я люблю «МЮ» и люблю фанатов – это никогда не изменится. В то же время я чувствую, что мне пришло время искать новый вызов.
Я желаю команде всяческих успехов во второй части сезона и в будущем», – приводит слова 37-летнего португальца журналист The Telegraph Мэтт Лоу.
Ранее Криштиану дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство «МЮ» и главного тренера Эрика тен Хага.
В этом сезоне Роналду забил 3 гола и отдал 2 результативных паса в 16 матчах за «Юнайтед». Его статистика – здесь.
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