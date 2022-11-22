Саудовская Аравия забила 2 гола Аргентине с 2 ударов в створ за матч

забила два гола Аргентине, нанеся два удара в створ за матч.

В 1-м туре группового этапа аргентинцы забили первыми – Лионель Месси реализовал пенальти на 10-й минуте – но проиграли со счетом 1:2.

В створ ворот голкипера Аргентины Эмилиано Мартинеса пришлись лишь два голевых удара игроков – на 48-й минуте забил , на 53-й – .

Всего у Саудовской Аравии было 3 удара за матч. Аргентина нанесла 14 ударов, из них в створ – 6.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.