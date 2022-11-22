Саудовская Аравия забила 2 гола Аргентине с 2 ударов в створ за матч

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Саудовская Аравия забила два гола Аргентине, нанеся два удара в створ за матч.

В 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 аргентинцы забили первыми – Лионель Месси реализовал пенальти на 10-й минуте – но проиграли со счетом 1:2.

В створ ворот голкипера Аргентины Эмилиано Мартинеса пришлись лишь два голевых удара игроков «Аль-Хилаля» – на 48-й минуте забил Салех Аль-Шехри, на 53-й – Салем Аль-Досари.

Всего у Саудовской Аравии было 3 удара за матч. Аргентина нанесла 14 ударов, из них в створ – 6.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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