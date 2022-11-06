Карпин продлил контракт со сборной, поражения «Зенита» и ЦСКА, последний матч Пике, Бивол разбил Рамиреса, 25-я победа СКА, рекорд Овечкина, Валиева выиграла короткую в Казани и другие новости

1. Валерий Карпин продлил контракт со сборной России до августа 2024-го.

2. В РПЛ был день осечек фаворитов. «Зенит» проиграл «Ахмату» (1:2) дома, пропустив 2 гола уже к 8-й минуте. ЦСКА уступил «Пари НН» (0:1), который нанес ровно 1 удар за весь матч. «Спартак» не сумел победить «Сочи» (1:1), а «Краснодар», ведя 3:1, умудрился сыграть вничью с «Факелом» (3:3).

3. НХЛ. Александр Овечкин побил рекорд Горди Хоу по голам за один клуб (787 за «Вашингтон» против 786 за «Детройт»). Рекордный гол, однако, не спас «Кэпиталс» от очередного поражения – на этот раз от «Аризоны» (2:3).

«Тампа» была сильнее «Баффало» (5:3), Кучеров набрал 4 (1+3) очка и ворвался в топ-3 гонки бомбардиров. Все результаты дня – здесь.

4. КХЛ. СКА победил «Металлург», «Салават» обыграл «Нефтехимик», «Торпедо» уступило «Локомотиву», «Автомобилист» проиграл «Сибири». СКА выиграл 9-й матч подряд, у команды 25 побед в 27 играх сезона.

5. Камила Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани, Яметова – 2-я, Синицына – 3-я. У мужчин после короткой лидирует Андрей Мозалев, Алиев – 2-й, Даниелян – 5-й.

6. «Барселона» в последнем матче Жерара Пике обыграла «Альмерию» (2:0). Пике в слезах покидал поле, болельщики аплодировали ему стоя.

7. Россиянин Дмитрий Бивол победил Хильберто Рамиреса и защитил титул WBA в полутяжелом весе.

8. «Манчестер Сити» одолел «Фулхэм» (2:1) благодаря голу Холанд на 95-й с пенальти. У Эрлинга 18 голов в 12 матчах АПЛ и 23 – в 17 матчах за «Сити».

9. Дарья Касаткина на решающем тай-брейке уступила Каролин Гарсия за место в полуфинале итогового турнира WTA.

Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса за выход в финал «Мастерса» в Париже, Хольгер Руне победил Феликса Оже-Альяссима. У Новака – 650-я победа на харде.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас пропустит итоговый турнир ATP из-за травмы.

10. Футбольная сборная России сыграет с Узбекистаном в Ташкенте 20 ноября.

11. НБА. «Сакраменто» одолел «Орландо» в овертайме броском из центрального круга под сирену, «Бостон» обыграл «Нью-Йорк» и другие результаты.

12. Лионель Месси пропустит матч «ПСЖ» с «Лорьяном» из-за воспаления ахилла. Он вернется в общую группу на следующей неделе.

13. «Наполи» выиграл 9 матчей Серии А подряд с общим счетом 22:7 и увеличил отрыв от 2-го места. «Милан» на 89-й минуте вырвал победу над «Специей» (2:1): Оливье Жиру забил и удалился, сняв футболку, а Даниэль Мальдини отправил мяч в ворота «россонери».

14. В Бундеслиге лидеры не испытали трудностей: «Бавария» обыграла «Герту» (3:2) благодаря дублю Шупо-Мотинга, а «Боруссия» Дортмунд разгромила «Бохум» (3:0), Мукоко забил дважды.

15. 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ, пишут «Известия». Помощник Карпова утверждает, что тот в сознании и идет на поправку.

16. Сергей Карякин пропустит «Дакар» из-за требования осудить спецоперацию. Пилот заявил, что не собирается подписывать бумаги.

17. Фанатам в Катаре можно будет прыгать на столах, петь песни и накидывать флаги на памятники. Полиция будет толерантной к женщинам и ЛГБТ во время ЧМ.

Цитаты дня.

Джефф Монсон: «Я не боюсь умереть. И, конечно, пойду на фронт. Россия дала мне мою нынешнюю жизнь»

Карпин о продлении контракта: «Необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы живы и готовы вернуться к международным турнирам»

Саутгейт о каминг-аутах футболистов: «Их поддержали бы партнеры по команде, но они боятся реакции извне. Надеюсь, игроки-геи скоро заявят о себе – это оказало бы огромное влияние на общество»

«15 тысяч погибших ради 5760 минут футбола! Вам должно быть стыдно». Фанаты «Баварии» выступили против ЧМ-2022 в Катаре

Глава МИД Катара о ЧМ-2022: «Причины для бойкота не выдерживают критики, в нападках много лицемерия. Продано более 97% билетов»

Гендиректор «Зенита» о Чистякове: «Лучше за «Ахмат» играть с таким отношением, может. Будет серьезный разговор, публично высказывать недовольство неприемлемо»

Жерар Пике: «Иногда любить – значит отпустить. Я вернусь в «Барсу». Здесь я родился, здесь и умру»