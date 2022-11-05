Министр иностранных дел Катара отреагировал на призывы к бойкоту .

Катар критикуют, в частности, за ситуацию с рабочими-мигрантами, которые строили объекты к турниру.

– Как вы реагируете на призывы к бойкоту чемпионата мира по футболу?

– Причины бойкота чемпионата мира не выдерживают критики. В этих нападках много лицемерия, игнорируется все, чего мы достигли.

Призывы распространяются крайне небольшим числом людей, максимум в десяти странах, которые вовсе не являются представителями остального мира. Это прискорбно.

В реальности весь мир с нетерпением ждет праздника. Продано более 97% билетов. В топ-10 стран, купивших билеты, входят такие европейские государства, как Франция, – сказал Мохаммед Бен Абдеррахман Аль Тани.