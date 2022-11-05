Первая ракетка мира Алькарас пропустит итоговый турнир ATP из-за травмы

Первая ракетка мира Карлос Алькарас сообщил, что не выступит на итоговом турнире ATP.

Накануне он не доиграл четвертьфинал «Мастерса» в Париже против Хольгера Руне, потому что травмировал мышцы живота.

«Я обследовался после того, как вчера снялся с матча, и, к сожалению, вот результат: разрыв внутренней косой мышцы левой брюшной стенки с предполагаемым сроком восстановления шесть недель. К сожалению, я не смогу принять участие ни в итоговом турнире ATP, ни в финале Кубка Дэвиса. Мне тяжело и больно пропускать эти столь важные для меня турниры, но я лишь могу сохранять позитивный настрой и сосредоточиться на восстановлении.

Спасибо за поддержку! 😘», – написал Алькарас.

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