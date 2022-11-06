Кучеров набрал 1+3 с «Баффало», забив в 6-м матче подряд. Он 3-й в гонке бомбардиров НХЛ – 20 очков в 12 играх
Никита Кучеров набрал 1+3 с «Баффало», забив в 6-м матче подряд.
Россиянин помог «Тампе» обыграть «Сэйбрс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Его признали 3-й звездой встречи.
На его счету стало 20 (6+14) очков в 12 матчах текущего сезона.
Нападающий вышел на 3-е место в гонке бомбардиров, впереди только 2 игрока «Эдмонтона» – Коннор Макдэвид (25 очков в 12 играх) и Леон Драйзайтль (23 в 12).
Кучеров продлил свою голевую серию до 6 матчей, а результативную – до 10.
Рекорд «Тампы» по продолжительности голевой серии составляет 8 матчей (Брайан Брэдли в сезоне-1992/93 и Кучеров в сезоне-2021/22).
По продолжительности серии с очками – 18 матчей (Стивен Стэмкос, 2009/10).
Сегодня Никита (19:56, 2:27 – в большинстве, полезность «+4») нанес 6 бросков в створ и применил 4 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 2:2. Также получил малый штраф за удар вратаря соперника клюшкой.
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