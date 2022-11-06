«Вашингтон» проиграл «Аризоне» (2:3 после 2:0), пропустив 3 шайбы в 3-м периоде. У команды 5 поражений в 6 последних играх
«Вашингтон» проиграл «Аризоне», пропустив 3 шайбы в 3-м периоде.
«Кэпиталс» упустили победу над «Койотис» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ. В третьем игровом отрезке «столичные» повели со счетом 2:0, но затем пропустили 3 безответные шайбы.
В последних 6 матчах у команды Питера Лавиолетта 5 поражений. С 12 очками в 13 матчах «Вашингтон» идет на 6-м месте в Столичном дивизионе.
Комментарии