«Вашингтон» проиграл «Аризоне» (2:3 после 2:0), пропустив 3 шайбы в 3-м периоде. У команды 5 поражений в 6 последних играх

«Вашингтон» проиграл «Аризоне», пропустив 3 шайбы в 3-м периоде.

«Кэпиталс» упустили победу над «Койотис» (2:3) в регулярном чемпионате . В третьем игровом отрезке «столичные» повели со счетом 2:0, но затем пропустили 3 безответные шайбы.

В последних 6 матчах у команды 5 поражений. С 12 очками в 13 матчах идет на 6-м месте в Столичном дивизионе.