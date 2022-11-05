Месси пропустит матч «ПСЖ» с «Лорьяном» из-за воспаления ахилла. Он вернется в общую группу на следующей неделе

пропустит ближайший матч Лиги 1.

У нападающего выявлено воспаление ахиллова сухожилия. В качестве меры предосторожности он пропустит игру с «Лорьяном» в 14-м туре Лиги 1. Матч состоится завтра, 6 ноября.

Ожидается, что 35-летний аргентинец вернется к тренировкам в общей группе на следующей неделе.

От травм продолжают восстанавливаться вратарь «ПСЖ» , защитник и полузащитник . Они должны вернуться в общую группу на следующей неделе.

Напомним, что ЧМ-2022 стартует в Катаре 20 ноября.