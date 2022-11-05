Карякин пропустит «Дакар» из-за требования осудить спецоперацию: «Подписывать бумагу не собираюсь»

Чемпион «Дакара-2017» не выступит на ралли-рейде 2023 года.

Карякин рассказал, что не будет подписывать анкету от ФИА. Сергей написал письмо президенту Федерации Мохаммеду бен Сулайему, где попросил «отменить требование к российским пилотам осудить СВО», но не получил ответа.

«Пропускаю «Дакар». Девять лет подряд участвовал в гонке, но теперь мимо. Тяжело, конечно. ФИА игнорирует мое письмо, а подписывать бумагу для участия я не собираюсь. Безусловно, это тяжелое решение. Но такова реальность, в которой мы живем.

Без международного спорта я лишился всех клиентов, которые покупали машины. Для содержания своей команды думаю, что выставлю на продажу одну из боевых машин. Вероятно, продам автомобиль, который выигрывал «Шелковый путь» в 2021 году и этап Кубка мира в 2022 году», – заявил Карякин.

Ранее от участия в «Дакаре» отказалась команда «КАМАЗ-мастер».

«Прошу отменить требование осудить спецоперацию к российским пилотам». Чемпион «Дакара-2017» Карякин обратился в ФИА

«КАМАЗ-мастер» отказался от участия в «Дакаре». Гонщики не подписали анкеты, осуждающие спецоперацию