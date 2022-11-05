СКА выиграл 9-й матч подряд. У команды 25 побед в 27 играх сезона

СКА одержал девятую победу подряд в Фонбет Чемпионате .

Команда под руководством тренера продлила свою победную серию в игре против (4:3).

Питерцы выиграли 25 из 27 матчей в этом сезоне. Команда проиграла только московскому «Динамо» (1:2 Б) 24 сентября и «Локомотиву» (1:3) 13 октября.

На данный момент находится на первом месте в таблице Западной конференции, набрав 51 очко.

Следующий матч команда проведет 8 ноября против «Адмирала».