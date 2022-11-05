СКА выиграл 9-й матч подряд. У команды 25 побед в 27 играх сезона
СКА одержал девятую победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством тренера Романа Ротенберга продлила свою победную серию в игре против «Металлурга» (4:3).
Питерцы выиграли 25 из 27 матчей в этом сезоне. Команда проиграла только московскому «Динамо» (1:2 Б) 24 сентября и «Локомотиву» (1:3) 13 октября.
На данный момент СКА находится на первом месте в таблице Западной конференции, набрав 51 очко.
Следующий матч команда проведет 8 ноября против «Адмирала».
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