Фанатам в Катаре можно будет прыгать на столах, петь песни и накидывать флаги на памятники. Полиция будет толерантной к женщинам и ЛГБТ во время ЧМ

ФИФА заключила ряд секретных договоренностей с катарскими чиновниками.

Во время полиция должна проявлять сдержанность в отношении поведения, которое противоречит культурным нормам Катара, но является обычным явлением в Европе.

Болельщикам должно быть разрешено забираться на столы, натягивать флаги на статуи и петь громкие песни на публике, не сталкиваясь с вмешательством полиции, говорится в резюме соглашений.

Существенные области индивидуальных прав также затронуты: ЛГБТ-болельщикам будет разрешено держаться за руки на улице и демонстрировать радужные флаги в общественных местах, несмотря на законы, согласно которым гомосексуализм в Катаре является незаконным.

До начала первого матча чемпионата мира осталось чуть больше двух недель, но болельщики и футбольные ассоциации продолжают испытывать неопределенность в отношении того, как будут обращаться с болельщиками в Катаре. Это особенно касается охраны правопорядка, значительная часть которой будет передана Катаром на субподряд турецким и пакистанским правоохранительным органам.

На этой неделе британская полиция заявила, что возьмет с собой на турнир 15 сотрудников по работе с болельщиками, чтобы помочь избежать недоразумений, связанных с культурными особенностями. В результате обсуждений между и представителями катарского Комитета по безопасности (SSOC) решено, что есть ряд областей, в которых полиция должна проявлять снисходительность к поведению, не угрожающему физической неприкосновенности или собственности.

В разделе, озаглавленном «Болельщики», документ подробно описывает случаи, в которых полиция не должна вмешиваться. «Стоять на столе/кресле/скамейке и скандировать фанатскую песню на публике: никаких действий, никакого преследования», – гласит одна из записей. «Покрытие скульптур и т.д. флагами и баннерами фанатов на публике: никаких действий, никакого преследования», – гласит другой пункт.

Предполагается, что этот документ является итогом длительной встречи, на которой чиновники ФИФА пытались получить четкие ответы на вопрос о том, как будет осуществляться охрана правопорядка во время турнира. Некоторые элементы подчеркивают большой разрыв между западными ожиданиями от закона и нормами, принятыми в Катаре.

В одном из разделов, обозначенном как «Права женщин», говорится следующее: «Женщины смогут получать медицинскую помощь, в том числе связанную с беременностью или репродуктивным здоровьем, независимо от обстоятельств, и не будут подвергаться никаким обвинениям». Это заявление, вероятно, является ответом на законы, согласно которым секс по обоюдному согласию вне брака остается в Катаре незаконным. Далее в документе говорится следующее: «Женщины не будут подвергаться никаким обвинениям, если они заявят об изнасиловании или сексуальных домогательствах/насилии».

От Катара требуют обеспечить безопасность представителей ЛГБТ, приехавших на турнир. В документе не упоминается возможность внесения изменений в уголовный кодекс, что является одним из требований к хозяевам чемпионата мира. Но в разделе «Общественные нормы» говорится: «Посетители могут проживать в одном номере независимо от семейного положения или пола».

«Лица, демонстрирующие радужные флаги или флаги другой сексуальной идентичности, не будут подвергаться песледованию, задержанию или судебному разбирательству». В документе также подтверждается, что людям разрешено целоваться и держаться за руки в общественных местах или на стадионах без каких-либо помех.

Катар разрешит ЛГБТ-фанатам держаться за руки и показывать радужные флаги на ЧМ: «Все, о чем мы просим, – уважение к культуре»