КХЛ. СКА против «Металлурга», «Торпедо» примет «Локомотив», «Автомобилист» сыграет с «Сибирью», «Салават» в гостях у «Нефтехимика»

примет в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Торпедо» сыграет с , – с «Сибирью», «Нефтехимик» – с .

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ