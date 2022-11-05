КХЛ. СКА против «Металлурга», «Торпедо» примет «Локомотив», «Автомобилист» сыграет с «Сибирью», «Салават» в гостях у «Нефтехимика»

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СКА примет «Металлург» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Торпедо» сыграет с «Локомотивом», «Автомобилист» – с «Сибирью», «Нефтехимик» – с «Салаватом Юлаевым»

Фонбет Чемпионат КХЛ

Торпедо – Локомотив
Дата проведения
5 ноября, 13.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Автомобилист – Сибирь
Дата проведения
5 ноября, 14.30, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Металлург Мг
Дата проведения
5 ноября, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Салават Юлаев
Дата проведения
5 ноября, 17.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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