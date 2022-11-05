Джокович одержал 650-ю победу на харде и вышел в финал на четвертом турнире подряд

21-кратный чемпион «Больших шлемов» обыграл в полуфинале «Мастерса» в Париже (6:2, 3:6, 7:6).

Серб одержал 650-ю победу на харде. Он лишь третий игрок в Открытой эре с 650 победами на одном покрытии после Роджера Федерера (783 на харде) и Гильермо Виласа (667 на грунте).

Джокович выиграл 13-й матч подряд и вышел в финал на четвертом турнире подряд (взял титулы на «Уимблдоне», в Тель-Авиве и Астане).

В Париже Джокович также не проигрывает 13 матчей подряд: он взял титулы в 2019-м и 2021-м, а в 2020-м не выступал.

Он вышел в 56-й финал «Мастерса», обновив собственный рекорд.

За 91-й титул в карьере Джокович поборется с 19-летним Хольгером Руне.

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