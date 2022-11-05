Джефф Монсон: «Я не боюсь умереть. И, конечно, пойду на фронт. Россия дала мне мою нынешнюю жизнь»

Ветеран ММА Джефф Монсон высказался о частичной мобилизации в России.

— Я считаю российскую армию сильной, у нас хорошие солдаты. Но все равно переживаешь, если понадобилось еще 300 тысяч человек.

Каждый хочет, чтобы конфликт разрешился как можно быстрее. Но меня не отпускает главная мысль, что если понадобилось мобилизовать еще 300 тысяч, то ситуация не сможет разрешиться быстро.

Я сам такого не ожидал. Но теперь погибнет еще больше людей, о чем нельзя не переживать.

— Вы не служили в армии, не состоите на воинском учете, и вам уже немало лет. Но как бы отреагировали, если бы вам пришла повестка?

— Конечно, я бы обеспокоился. Не буду врать, что мне было бы все равно. Конечно, это безумие. Никто не хочет умирать. Особенно если у тебя есть жена и дети.

Но я не боюсь умереть. И, конечно, пойду на фронт. Россия дала мне мою нынешнюю жизнь. Я открыл столько школ, познакомился со столькими людьми, с женой.

Моя жизнь неразрывно связана с Россией. Как я могу сбежать? Для меня невозможно и думать об этом.

– Как относитесь к гражданам, которые стремительно покинули Россию после начала частичной мобилизации?

– Ситуация сложная, у каждого она отличается. И я не могу судить кого-то. Но, по сути, Россия – это твой дом. И если ты его не защитишь, то кто? Кто защитит его для других детей, граждан? Ты жил здесь, как и все.

Для меня это воспринимается так, мол, я не буду этого делать, пусть справляется кто-то другой. Это немного эгоистично – не защищать страну, которая дала тебе все, что у тебя есть. Для меня это даже не обсуждается.

Джефф Монсон получил запрещенный удар ногой по голове в прощальном бою. Его унесли на носилках

Джефф Монсон – о частичной мобилизации: «Надеюсь, меня не призовут»