Жерар Пике: «Иногда любить – значит отпустить. Я вернусь в «Барсу». Здесь я родился, здесь и умру»

выступил с речью на после своего последнего матча за «Барселону».

«Прежде всего, спасибо. Всем одноклубникам, сотрудникам, людям в спортзале... Всем, кто помогает нам каждый день, делает нашу жизнь проще. Спасибо руководству за все эти годы.

В жизни, когда становишься старше, понимаешь, что иногда любить – значит отпустить. В наших отношениях было столько любви и страсти. Думаю, пришло время дать нам немного воздуха.

Убежден, что в будущем я снова буду здесь. Это не прощание, я ушел много лет назад, а потом вернулся. Я здесь родился, здесь и умру. Да здравствует «Барса»!» – заявил Пике.

«Стану обычным фанатом». Пике уходит из «Барсы» – и вообще заканчивает карьеру