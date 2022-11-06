Пике в слезах покидал поле в последнем матче за «Барсу». Болельщики аплодировали ему стоя
Жерар Пике провел последний матч за «Барселону».
35-летний защитник, который с первых минут играл с «Альмерией» в статусе капитана, покинул поле на 84-й минуте.
Пике уходил в слезах, болельщики стоя ему аплодировали. Уходя с поля, Жерар обнимался с некоторыми одноклубниками и с главным тренером команды Хави.
Фото: REUTERS/Albert Gea
Пике выиграл с «Барселоной» 423 матча. Лишь у Месси, Бускетса, Хави и Иньесты больше побед
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