Пике в слезах покидал поле в последнем матче за «Барсу». Болельщики аплодировали ему стоя

провел последний матч за «Барселону».

35-летний защитник, который с первых минут играл с «Альмерией» в статусе капитана, покинул поле на 84-й минуте.

Пике уходил в слезах, болельщики стоя ему аплодировали. Уходя с поля, Жерар обнимался с некоторыми одноклубниками и с главным тренером команды Хави.

Фото: REUTERS/Albert Gea

Пике выиграл с «Барселоной» 423 матча. Лишь у Месси, Бускетса, Хави и Иньесты больше побед