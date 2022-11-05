У «Пари НН» 1 удар по воротам в матче с ЦСКА. Нижегородцы победили 1:0

обыграл ЦСКА с одним ударом по воротам.

Команда тренера победила со счетом 1:0 в матче 16-го тура Мир .

Победный мяч в составе нижегородцев забил защитник Виктор Александров на 66-й минуте.

Это был единственный удар «Пари НН» в этом матче – как в сторону ворот, так и в створ.

В свою очередь, футболисты нанесли 12 ударов в сторону ворот за матч, 7 из них пришлись в створ. В воротах команды из Нижнего Новгорода играл .

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Пари НН».