У «Пари НН» 1 удар по воротам в матче с ЦСКА. Нижегородцы победили 1:0
«Пари НН» обыграл ЦСКА с одним ударом по воротам.
Команда тренера Михаила Галактионова победила со счетом 1:0 в матче 16-го тура Мир РПЛ.
Победный мяч в составе нижегородцев забил защитник Виктор Александров на 66-й минуте.
Это был единственный удар «Пари НН» в этом матче – как в сторону ворот, так и в створ.
В свою очередь, футболисты ЦСКА нанесли 12 ударов в сторону ворот за матч, 7 из них пришлись в створ. В воротах команды из Нижнего Новгорода играл Артур Нигматуллин.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Пари НН».
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