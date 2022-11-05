У «Пари НН» 1 удар по воротам в матче с ЦСКА. Нижегородцы победили 1:0

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Артур Нигматуллин Пари НН Михаил Галактионов Виктор Александров Футбол

«Пари НН» обыграл ЦСКА с одним ударом по воротам.

Команда тренера Михаила Галактионова победила со счетом 1:0 в матче 16-го тура Мир РПЛ.

Победный мяч в составе нижегородцев забил защитник Виктор Александров на 66-й минуте.

Это был единственный удар «Пари НН» в этом матче – как в сторону ворот, так и в створ.

В свою очередь, футболисты ЦСКА нанесли 12 ударов в сторону ворот за матч, 7 из них пришлись в створ. В воротах команды из Нижнего Новгорода играл Артур Нигматуллин.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Пари НН».

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