Анатолий Карпов находится в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ («Известия»)

Анатолий Карпов находится в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщают «Известия», 12-го чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи борются за жизнь гроссмейстера.

Ранее помощник Карпова Альберт Степанян объяснял, что причиной госпитализации стало сотрясение мозга в результате неудачного падения. При этом он опроверг информацию о возможном нападении на шахматиста.

В свою очередь «Известия» сообщали, что Карпову были диагностированы множественные травмы, включая гематомы головы, переломы правой теменной и правой височной костей.