Жиру ногой в прыжке забил «Специи» победный гол на 89-й минуте и был удален после празднования

Форвард забил эффектный гол в конце игры со «Специей».

Француз, вышедший на замену в середине второго тайма матча 13-го тура Серии А, на 89-й минуте в прыжке ногой замкнул навес хавбека . Этот удар принес «россонери» победу со счетом 2:1.

Празднуя гол, Жиру снял футболку, за что получил от главного арбитра Микаэля Фаббри вторую желтую карточку. Первая была ему показана на 83-й минуте после массовой стычки футболистов в центре поля.

В последних четырех матчах «Милана» 36-летний нападающий забил четырежды и отдал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.