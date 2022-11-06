Овечкин побил рекорд Хоу по голам за один клуб НХЛ – 787 шайб за «Вашингтон» против 786 за «Детройт»
Александру Овечкин побил рекорд Горди Хоу по шайбам за один клуб НХЛ.
Сегодня форвард «Вашингтона» забросил свою 787-ю шайбу в лиге в матче с «Аризоной» (2:3). В НХЛ россиянин выступает только за «Кэпиталс» (с 2005 года, 1287 игр).
Предыдущий рекорд НХЛ по голам за один клуб/франшизу был установлен Горди Хоу, выступавшим за «Детройт» с 1946 по 1971 годы (1687 игр).
В его активе 786 шайб за «Ред Уингс» (еще 15 он забросил за «Хартфорд» в своем последнем сезоне в лиге).
В топ-5 в истории также входят Стив Айзерман (692 шайбы за «Детройт», 1514 игр), Марио Лемье (690 за «Питтсбург», 915 игр) и Джо Сакик (625 за «Квебек» и «Колорадо», 1378 игр).
Овечкин забил 787-й гол в НХЛ. До Хоу – 14 шайб, до Гретцки – 107
Комментарии