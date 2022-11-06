Овечкин побил рекорд Хоу по голам за один клуб НХЛ – 787 шайб за «Вашингтон» против 786 за «Детройт»

побил рекорд Горди Хоу по шайбам за один клуб НХЛ.

Сегодня форвард забросил свою 787-ю шайбу в лиге в матче с «Аризоной» (2:3). В НХЛ россиянин выступает только за «Кэпиталс» (с 2005 года, 1287 игр).

Предыдущий рекорд НХЛ по голам за один клуб/франшизу был установлен , выступавшим за «Детройт» с 1946 по 1971 годы (1687 игр).

В его активе 786 шайб за «Ред Уингс» (еще 15 он забросил за «Хартфорд» в своем последнем сезоне в лиге).

В топ-5 в истории также входят (692 шайбы за , 1514 игр), (690 за , 915 игр) и (625 за «Квебек» и , 1378 игр).

Овечкин забил 787-й гол в НХЛ. До Хоу – 14 шайб, до Гретцки – 107