Овечкин забил 787-й гол в НХЛ. До Хоу – 14 шайб, до Гретцки – 107
Александр Овечкин забил 787-й гол в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (2:3). Он забросил шайбу в большинстве броском из левого круга вбрасывания.
Россиянин по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
В 13 играх текущего сезона на счету форварда 11 (7+4) очков.
Сегодня Овечкин (22:35, 5:44 – в большинстве, полезность «минус 1») нанес 6 бросков в створ ворот, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери шайбы.
«Кэпиталс» играли в черной форме с орлом, представленной в рамках второй части проекта Reverse Retro.
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