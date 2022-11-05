НБА. «Финикс» примет «Портленд», «Бостон» сыграет в гостях с «Нью-Йорком» и другие матчи
В субботу, 5 ноября, состоятся восемь матчей регулярного чемпионата НБА.
Во встрече лидеров Западной конференции «Финикс» примет на своей площадке «Портленд». Финалист прошлого сезона «Бостон» сыграет в гостях с «Нью-Йорком».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 ноября, 00.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 6 ноября, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 6 ноября, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 6 ноября, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 6 ноября, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 6 ноября, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 6 ноября, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 6 ноября, 05.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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