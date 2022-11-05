НБА. «Финикс» примет «Портленд», «Бостон» сыграет в гостях с «Нью-Йорком» и другие матчи

В субботу, 5 ноября, состоятся восемь матчей регулярного чемпионата НБА.

Во встрече лидеров Западной конференции примет на своей площадке . Финалист прошлого сезона сыграет в гостях с .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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