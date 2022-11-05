Холанд забил 18 голов в 12 матчах АПЛ. Форвард «Ман Сити» на 95-й реализовал пенальти в игре с «Фулхэмом», вернувшись после травмы

забил 18 голов в 12 матчах текущего сезона .

, игравший в меньшинстве с 26-й минуты, обыграл (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

Норвежский нападающий появился на поле во втором тайме. Он вышел вместо Хулиана Альвареса на 64-й минуте.

Таким образом, Холанд возобновил выступления после травмы. Эрлинг получил повреждение в игре Лиги чемпионов против «Боруссии» (0:0) и пропустил две игры после этого.

На 74-й минуте Холанд отправил мяч в ворота, но гол форварда был отменен в результате просмотра ВАР из-за положения вне игры.

В компенсированное время «Манчестер Сити» заработал пенальти при счете 1:1. На пятой добавленной минуте Холанд реализовал 11-метровый удар и принес победу команде, забив 18-й гол в сезоне АПЛ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Фулхэм».