Гран-при России. «Идель». Алиев, Даниелян, Мозалев, Атояр, Катичев покажут короткие программы
5 ноября на этапе Гран-при России в Казани мужчины выступят с короткими программами.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
3-й этап
Казань
«Идель»
Мужчины
Короткая программа
Начало – 17.35 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Артем Алейников
Дмитрий Алиев
Роман Атояр
Евгений Зенкин
Владислав Катичев
Владимир Кузнецов
Владимир Ощепков
ПРИМЕЧАНИЕ: составы по разминкам будут добавлены позже.
Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов
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