Гран-при России. «Идель». Алиев, Даниелян, Мозалев, Атояр, Катичев покажут короткие программы

5 ноября на этапе Гран-при России в Казани мужчины выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Мужчины

Короткая программа

Начало – 17.35 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Артем Алейников

Дмитрий Алиев

Роман Атояр

Евгений Зенкин

Владислав Катичев

Владимир Кузнецов

Владимир Ощепков

ПРИМЕЧАНИЕ: составы по разминкам будут добавлены позже.

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов