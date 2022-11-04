Гран-при России. «Идель». Алиев, Даниелян, Мозалев, Атояр, Катичев покажут короткие программы

Теги результаты мужское катание Артур Даниелян Андрей Мозалев Владислав Катичев Роман Атояр Серия Гран-при России Евгений Зенкин Артем Алейников Владимир Кузнецов Владимир Ощепков Фигурное катание

5 ноября на этапе Гран-при России в Казани мужчины выступят с короткими программами. 

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Мужчины

Короткая программа

Начало – 17.35 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Артем Алейников

Дмитрий Алиев

Роман Атояр

Артур Даниелян

Евгений Зенкин

Владислав Катичев

Владимир Кузнецов

Андрей Мозалев

Владимир Ощепков

ПРИМЕЧАНИЕ: составы по разминкам будут добавлены позже. 

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов

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