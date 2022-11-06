В Абу-Даби в ночь с 5 на 6 ноября состоялся боксерский вечер, в рамках которого россиянин Дмитрий Бивол защищал пояс WBA в полутяжелом весе в бою с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

Победу единогласным решением судей одержал Бивол – 118-110, 117-111, 117-111.

Россиянин одержал 21-ю победу в карьере и защитил титул WBA. Рамирес потерпел первое поражение при 44-х победах.

Дмитрий Бивол против Хильберто Рамиреса. Онлайн вечера бокса

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