«15 тысяч погибших ради 5760 минут футбола! Вам должно быть стыдно». Фанаты «Баварии» выступили против ЧМ-2022 в Катаре

Болельщики «Баварии» выступили против проведения в Катаре.

На матче Бундеслиги против «Герты» в Берлине фанаты мюнхенцев вывесили баннер со следующим текстом: «15 тысяч погибших ради 5760 минут футбола! Вам должно быть стыдно».

Таким образом поддерживающие «Баварию» люди отреагировали на информацию о числе рабочих, получивших смертельные травмы в ходе подготовки инфраструктуры для турнира.

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Федерация футбола Канады призвала продолжить обсуждать проблемы рабочих и ЛГБТ в Катаре: «Поддерживаем стремление к прогрессу»