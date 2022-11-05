«15 тысяч погибших ради 5760 минут футбола! Вам должно быть стыдно». Фанаты «Баварии» выступили против ЧМ-2022 в Катаре

Теги Бавария Герта бундеслига Германия Сборная Германии по футболу болельщики Сборная Катара по футболу ЧМ-2022 Политика Футбол

Болельщики «Баварии» выступили против проведения ЧМ-2022 в Катаре.

На матче Бундеслиги против «Герты» в Берлине фанаты мюнхенцев вывесили баннер со следующим текстом: «15 тысяч погибших ради 5760 минут футбола! Вам должно быть стыдно».

Таким образом поддерживающие «Баварию» люди отреагировали на информацию о числе рабочих, получивших смертельные травмы в ходе подготовки инфраструктуры для турнира.

Изображение: twitter.com/iMiaSanMia

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