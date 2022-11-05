Гендиректор «Зенита» о Чистякове: «Лучше за «Ахмат» играть с таким отношением, может. Будет серьезный разговор, публично высказывать недовольство неприемлемо»

Защитника Дмитрия Чистякова ждет разговор с генеральным директором.

– В какой степени имеет под собой почву информация о том, что может оказаться в ? На это после поражения «Зенита» от команды из Чеченской Республики намекнул .

– Сегодня все, кто болеют и переживают за «Зенит», конечно, расстроены первым поражением, тем более домашним.

Что касается высказывания Геннадия Сергеевича, к которому я отношусь с огромным уважением, то на той же эмоциональной волне могу добавить: хотя, согласно старому футбольному постулату, проигрывают не отдельные футболисты, а команда, но с такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за «Ахмат».

Тем более хочу обратить внимание на то, что публично, пусть даже не самому, а через агента, высказывать недовольство своим игровым временем и своей ролью в команде – это неприемлемо. И ни в какие ворота не лезет.

Но утро вечера мудренее. Завтра будет серьезный разговор, и не только с Чистяковым.

Что касается перехода Чистякова в «Ахмат», то вы прекрасно знаете, как и когда происходят переходы. Но такого трансфера исключать не могу, – сказал Медведев.