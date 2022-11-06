Де’Аарон Фокс принес «Кингз» победу над «Мэджик» броском от центрального круга под сирену

Теги Орландо Сакраменто НБА видео Де'Аарон Фокс Чума Окики Джейлен Саггс Баскетбол

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс принес своей команде победу в гостевом матче против «Орландо» (126:123 ОТ), забросив фантастический мяч от центрального круга под сирену.

При счете 123:121 за 11,7 секунды до конца овертайма «Кингз» совершили потерю в своей трехсекундой зоне, и форвард «Мэджик» Чума Окики сравнял счет броском сверху.

Фокс получил мяч за 6 секунд до конца, перешел центральную линию и отправил победный мяч в корзину через руку Джейлена Саггса.

Фокс стал самым результативным игроком встречи, набрав 37 очков (14 из 24 с игры, 2 из 7 из-за дуги, 7 из 7 с линии штрафных), сделав 5 подборов и 3 передачи.

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