Де’Аарон Фокс принес «Кингз» победу над «Мэджик» броском от центрального круга под сирену

Разыгрывающий Де’Аарон Фокс принес своей команде победу в гостевом матче против (126:123 ОТ), забросив фантастический мяч от центрального круга под сирену.

При счете 123:121 за 11,7 секунды до конца овертайма «Кингз» совершили потерю в своей трехсекундой зоне, и форвард «Мэджик» Чума Окики сравнял счет броском сверху.

Фокс получил мяч за 6 секунд до конца, перешел центральную линию и отправил победный мяч в корзину через руку .

Фокс стал самым результативным игроком встречи, набрав 37 очков (14 из 24 с игры, 2 из 7 из-за дуги, 7 из 7 с линии штрафных), сделав 5 подборов и 3 передачи.

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