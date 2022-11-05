Карпин о продлении контракта: «Необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы живы и готовы вернуться к международным турнирам»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал продление контракта.
Новое соглашение рассчитано до августа 2024 года. Тренер продолжит совмещать работу в сборной и «Ростове».
«Благодарен РФС за предложение продолжить работу в национальной сборной России. Также хочу поблагодарить руководство «Ростова», согласившееся на совмещение постов в сборной и клубе.
Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям», – сказал Карпин.
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