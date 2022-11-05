Карпин о продлении контракта: «Необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы живы и готовы вернуться к международным турнирам»

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал продление контракта.

Новое соглашение рассчитано до августа 2024 года. Тренер продолжит совмещать работу в сборной и «Ростове». 

«Благодарен РФС за предложение продолжить работу в национальной сборной России. Также хочу поблагодарить руководство «Ростова», согласившееся на совмещение постов в сборной и клубе.

Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям», – сказал Карпин. 

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