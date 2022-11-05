«Наполи» выиграл 9 матчей Серии А подряд с общим счетом 22:7 и увеличил отрыв от 2-го места

добился 11-й победы за 13 матчей чемпионата Италии.

Команда тренера Лучано Спаллетти обыграла «Аталанту» в гостях со счетом 2:1 и увеличила отрыв от второго места до 8 очков как минимум до игры «Милана» со «Специей» (начало – в 22:45 по московскому времени). По итогам тура разница между первой и второй командой в любом случае будет больше, чем до его начала, хотя бы на один балл.

Неаполитанцы в Серии А выиграли 9 встреч подряд с общим счетом 22:7. В чемпионате у них еще нет ни одного поражения – 11 побед и 2 ничьих.

Далее «Наполи» примет «Эмполи» – это случится 8 ноября.