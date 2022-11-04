Гран-при России. «Идель». Валиева, Синицына, Свириденко, Гущина, Морозова выступят с короткими программами

5 ноября на этапе Гран-при России в Казани женщины выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Женщины

Короткая программа

Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участницы

Ксения Гущина

Софья Кочанова

Анастасия Морозова

Виктория Нестерова

Мария Парамонова

Мария Реброва

Анастасия Хахыртдинова

Клара Швецова

ПРИМЕЧАНИЕ: составы по разминкам будут добавлены позже.

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов