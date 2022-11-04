Гран-при России. «Идель». Валиева, Синицына, Свириденко, Гущина, Морозова выступят с короткими программами
5 ноября на этапе Гран-при России в Казани женщины выступят с короткими программами.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
3-й этап
Казань
«Идель»
Женщины
Короткая программа
Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участницы
Ксения Гущина
Софья Кочанова
Анастасия Морозова
Виктория Нестерова
Мария Парамонова
Мария Реброва
Анастасия Хахыртдинова
Клара Швецова
ПРИМЕЧАНИЕ: составы по разминкам будут добавлены позже.
Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов
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