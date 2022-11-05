Карпин продлил контракт со сборной России до августа 2024-го

Валерий Карпин продлил контракт со сборной России.

РФС и тренерский штаб национальной команды договорились о продолжении сотрудничества до 1 августа 2024 года. Карпин продолжит совмещать работу в сборной и «Ростове».

«Мы рады объявить о том, что достигли договоренности с и его тренерским штабом о продлении контракта.

Валерий Георгиевич – опытный тренер, который умеет не просто создавать успешные команды, но и развивать игроков. РФС положительно оценивает результаты его работы в национальной команде.

К сожалению, на сегодняшний день мы отстранены от международных соревнований, но наша задача – сохранить институт сборных команд, который способствует развитию футболистов.

Все сборные, в том числе национальная, должны находиться в тонусе, чтобы в будущем быть готовыми к официальным матчам без раскачки», – сказал президент РФС Александр Дюков.

Карпин возглавил сборную России 23 июля 2021 года. Под его руководством команда провела 8 матчей, одержала 6 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.