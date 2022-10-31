Итоговый турнир WTA. Соболенко сыграет с Жабер, Саккари встретится с Пегулой

Арина Соболенко встретится с Онс Жабер в первый день итогового турнира WTA. Мария Саккари сыграет с Джессикой Пегулой.

Форт-Уорт, США

31 октября – 7 ноября 2022

Итоговый турнир WTA

Призовой фонд – 5 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа Трэйси Остин

Теннисистка ИШ КоГ КаГ ДК Матчи Сеты Геймы Ига Швентек 0-0 0-0 0-0 Кори Гауфф 0-0 0-0 0-0 Каролин Гарсия 0-0 0-0 0-0 Дарья Касаткина 0-0 0-0 0-0

Группа Нэнси Ричи

Теннисистка ОЖ ДП МС АС Матчи Сеты Геймы Онс Жабер 0-0 0-0 0-0 Джессика Пегула 0-0 0-0 0-0 Мария Саккари 0-0 0-0 0-0 Арина Соболенко 0-0 0-0 0-0

Первый тур