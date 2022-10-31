Итоговый турнир WTA. Соболенко сыграет с Жабер, Саккари встретится с Пегулой

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Арина Соболенко встретится с Онс Жабер в первый день итогового турнира WTA. Мария Саккари сыграет с Джессикой Пегулой.

WTA Finals

Форт-Уорт, США

31 октября – 7 ноября 2022

Итоговый турнир WTA

Призовой фонд – 5 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап 

Группа Трэйси Остин

 

Теннисистка ИШ КоГ КаГ ДК Матчи Сеты Геймы
Ига Швентек         0-0 0-0 0-0
Кори Гауфф         0-0 0-0 0-0
Каролин Гарсия         0-0 0-0 0-0
Дарья Касаткина         0-0 0-0 0-0

 

Группа Нэнси Ричи

 

Теннисистка ОЖ ДП МС АС Матчи Сеты Геймы
Онс Жабер         0-0 0-0 0-0
Джессика Пегула         0-0 0-0 0-0
Мария Саккари         0-0 0-0 0-0
Арина Соболенко         0-0 0-0 0-0

 

Первый тур

Джессика Пегула (США) Мария Саккари (Греция)
Дата проведения
1 ноября, 01.00
Онлайн матча

 

Онс Жабер (Тунис) Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
1 ноября, 03.00
Онлайн матча

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