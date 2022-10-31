Итоговый турнир WTA. Соболенко сыграет с Жабер, Саккари встретится с Пегулой
Арина Соболенко встретится с Онс Жабер в первый день итогового турнира WTA. Мария Саккари сыграет с Джессикой Пегулой.
Форт-Уорт, США
31 октября – 7 ноября 2022
Итоговый турнир WTA
Призовой фонд – 5 000 000 долларов
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа Трэйси Остин
|Теннисистка
|ИШ
|КоГ
|КаГ
|ДК
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Ига Швентек
|0-0
|0-0
|0-0
|Кори Гауфф
|0-0
|0-0
|0-0
|Каролин Гарсия
|0-0
|0-0
|0-0
|Дарья Касаткина
|0-0
|0-0
|0-0
Группа Нэнси Ричи
|Теннисистка
|ОЖ
|ДП
|МС
|АС
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Онс Жабер
|0-0
|0-0
|0-0
|Джессика Пегула
|0-0
|0-0
|0-0
|Мария Саккари
|0-0
|0-0
|0-0
|Арина Соболенко
|0-0
|0-0
|0-0
Первый тур
- Дата проведения
- 1 ноября, 01.00
- Дата проведения
- 1 ноября, 03.00
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