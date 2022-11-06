Мальдини забил «Милану» обводящим ударом с края штрафной. Даниэль арендован «Специей»
Полузащитник «Специи» Даниэль Мальдини забил «Милану» в 13-м туре Серии А.
21-летний сын легендарного защитника «россонери» Паоло Мальдини поразил ворота на 59-й минуте. Он нанес обводящий удар в дальний угол с края штрафной площади.
Даниэль арендован у «Милана» до конца сезона. В прошлой Серии А он стал с красно-черными чемпионом – как до этого его отец, а еще раньше – дед, Чезаре.
В текущем сезоне Мальдини провел 4 игры в лиге, это его первое результативное действие. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.
Мальдини забил за «Милан» – да, уже третий в династии. Счастливый Паоло увидел гол сына вживую
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