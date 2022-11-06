Мальдини забил «Милану» обводящим ударом с края штрафной. Даниэль арендован «Специей»

Полузащитник «Специи» забил «Милану» в 13-м туре Серии А.

21-летний сын легендарного защитника «россонери» поразил ворота на 59-й минуте. Он нанес обводящий удар в дальний угол с края штрафной площади.

Даниэль арендован у до конца сезона. В прошлой Серии А он стал с красно-черными чемпионом – как до этого его отец, а еще раньше – дед, Чезаре.

В текущем сезоне Мальдини провел 4 игры в лиге, это его первое результативное действие. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

Мальдини забил за «Милан» – да, уже третий в династии. Счастливый Паоло увидел гол сына вживую