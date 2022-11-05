Помощник Карпова: «Анатолий Евгеньевич в сознании. У него все нормально, идет на поправку»
Альберт Степанян, помощник 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, рассказал о состоянии гроссмейстера.
«Анатолий Евгеньевич Карпов сейчас находится в сознании. У него все нормально, он идет на поправку. Он лечится, но пока его не выписывают», – сказал Степанян.
Ранее «Известия» сообщили, что Карпов находится в крайне тяжелом состоянии, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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