Помощник Карпова: «Анатолий Евгеньевич в сознании. У него все нормально, идет на поправку»

Альберт Степанян, помощник 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, рассказал о состоянии гроссмейстера.

«Анатолий Евгеньевич Карпов сейчас находится в сознании. У него все нормально, он идет на поправку. Он лечится, но пока его не выписывают», – сказал Степанян.

Ранее «Известия» сообщили, что Карпов находится в крайне тяжелом состоянии, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).