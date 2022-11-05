Саутгейт о каминг-аутах футболистов: «Их поддержали бы партнеры по команде, но они боятся реакции извне. Надеюсь, игроки-геи скоро заявят о себе – это оказало бы огромное влияние на общество»

ответил на вопрос о том, почему каминг-аут делают лишь немногие футболисты.

«В раздевалке с этим не было бы никаких проблем – игроки бы поддержали партнеров, которые сделали каминг-аут.

Но футболисты боятся реакции со стороны или болельщиков. Лично я испытал это с в «Астон Вилле»: я не думал, что он гей, и когда он заявил об этом, реакция была вполне нормальной.

Раздевалки европейских команд никогда не были такими толерантными, многокультурными, многоконфессиональными [как сейчас]. Конечно, за пределами команды всегда найдется какой-нибудь гомофоб.

Но я надеюсь, что игроки-геи скоро заявят о себе. Это оказало бы огромное влияние на общество», – сказал главный тренер сборной Англии La Repubblica.