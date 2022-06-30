«Локомотив» назначил Йозефа Циннбауэра главным тренером. Комппер будет готовить команду к матчам, Хапов останется в штабе

объявил о назначении нового главного тренера.

Московскую команду возглавил . и продолжат работу в тренерском штабе железнодорожников.

Клуб отметил в заявлении, что Комппер сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Немецкий специалист готовил «Локомотив» к матчам и ранее, но из-за отсутствия у него лицензии категории Pro главным тренером его не назначали.

Срок контракта нового главного тренера с клубом не сообщается.

Во время карьеры футболиста Циннбауэр выступал за такие команды, как «Карлсруэ» и «Майнц».

Немецкий специалист возглавлял «Гамбург» и «Санкт-Галлен». С 2019 по 2021 год занимал должность главного тренера «Орландо Пайрэтс» из ЮАР. Под его руководством клуб из Йоханнесбурга дважды занимал 3-е место в южноафриканской Премьер-лиге, а также выиграл Кубок восьми (турнир, в котором принимают участие восемь лучших команд лиги).