Трефилов о переходе Вяхиревой в норвежский клуб: «Негативно к этому отношусь. Чуть дерево тряхнули – посыпались все червивые яблочки»

осудил переход олимпийской чемпионки в норвежский гандбольный клуб «Виперс Кристиансанд».

Ранее Вяхирева выступала за .

«Я негативно к этому отношусь. Если бы в схожей ситуации норвежский клуб попросил остаться игроков уровня Катрин Лунде, то они бы не уехали в Россию или Румынию, а остались дома.

Мы распустились, временно отношение к куску территории, который называется Россия, стало плевым. Меня могут обвинить в ложном патриотизме или назвать другим словом, но я считаю, что у человека отношение к месту, в котором он родился, должно быть иным.

Пусть на меня обижаются, но такие поступки я осуждаю, считаю, что люди поступили неправильно.

Вы можете привести в пример Александра Овечкина, Вячеслава Фетисова, но у меня по этому вопросу есть сформировавшееся мнение, я, как сказал один человек, походку не меняю.

У нас же чуть дерево тряхнули, с него посыпались все червивые яблочки – в другие страны поехали великие артисты и другие ребята, которые зарабатывали деньги здесь.

Что сделаешь, бог им судья, но пусть помнят, что, когда им будет плохо, они вернутся сюда – помирать все равно будут на родине», – сказал экс-тренер женской сборной России по гандболу.

Вяхирева перейдет в норвежский «Виперс Кристиансанд»