Адебайор о Москве: «Есть сходства со странами Африки в плане менталитета. Мне здесь нравится»

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Экс-форвард «Арсенала» Эммануэль Адебайор сравнил столицу России с Африкой.

«В Москву я приезжал пару раз. Когда играл за «Арсенал», приезжал дважды: в Лиге чемпионов мы играли против «Спартака» и «Локомотива».

Я приехал поучаствовать в премии букмекеров. Возможно, у меня будет возможность увидеть старых друзей: Александра Глеба, Андрея Аршавина.

Рад, что все проходит хорошо. Мне нравится Москва. Здесь есть сходства с африканскими странами в плане менталитета.

В аэропорту все мне улыбались, все узнают. Я был здесь в бане, российская баня – это точно номер один по сравнению с турецким или марокканским хамамом.

Я уже хочу понять, смогу ли я приехать сюда с дочерью в отпуск, ей 12 лет. Она хотела в Испанию или Дубай, но здесь мне очень нравится, так что я поговорю с ней», – сказал уроженец Того.

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