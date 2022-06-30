Адебайор о Москве: «Есть сходства со странами Африки в плане менталитета. Мне здесь нравится»

Экс-форвард Эммануэль Адебайор сравнил столицу России с Африкой.

«В Москву я приезжал пару раз. Когда играл за «Арсенал», приезжал дважды: в Лиге чемпионов мы играли против и .

Я приехал поучаствовать в премии букмекеров. Возможно, у меня будет возможность увидеть старых друзей: , .

Рад, что все проходит хорошо. Мне нравится Москва. Здесь есть сходства с африканскими странами в плане менталитета.

В аэропорту все мне улыбались, все узнают. Я был здесь в бане, российская баня – это точно номер один по сравнению с турецким или марокканским хамамом.

Я уже хочу понять, смогу ли я приехать сюда с дочерью в отпуск, ей 12 лет. Она хотела в Испанию или Дубай, но здесь мне очень нравится, так что я поговорю с ней», – сказал уроженец Того.