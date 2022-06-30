Крыховяк не планирует покидать «Краснодар». Он не говорил, что хочет уехать из России

Полузащитник Гжегож Крыховяк не собирается уходить из «Краснодара».

Как сообщает «Матч ТВ», поляк тренируется в «Краснодаре» в штатном режиме и не планирует покидать клуб. О намерении уехать из России Крыховяк не говорил.

В середине марта Гжегож приостановил контракт с «Краснодаром» и перешел в греческий АЕК, за который выступал до конца сезона-2021/22.

Сообщалось, что хавбек и обсуждают расторжение контракта, однако вскоре агент игрока опроверг эти сведения и заявил, что его клиент останется в российском клубе.

Статистику 32-летнего полузащитника можно изучить здесь.