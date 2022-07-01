Карл-Энтони Таунс получит от «Вулвс» супермаксимальное продление контракта – 4 года и 224 млн долларов

Звездный центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс (26 лет, 211 см) договорился с клубом о супермаксимальном продлении контракта.
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Таунс и «Тимбервулвс» продлят контракт на 4 года и 224 миллиона долларов.
Продление вступит в силу в сезоне-2024/25. С учетом действующего соглашения Таунс за 6 лет заработает 295 миллионов.
«Вулвс» в завершившемся сезоне НБА во второй раз вышли в плей-офф с Таунсом в составе. Выступающий за команду с 2015 года центровой набирал 24,6 очка, 9,9 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру.
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