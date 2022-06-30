«Пари НН» близок к подписанию Агаларова из «Уфы» и Степанова из «Арсенала» («Советский спорт»)

«Пари НН» хочет заключить контракт с лучшим бомбардиром РПЛ-2021/22 .

О том, что переговоры о приобретении форварда «Уфы» находятся на завершающем этапе, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на источник, близкий к руководству нижегородского клуба.

Также в ближайшее время ожидается переход в «Пари НН» защитника тульского . Затем клуб может переключиться на 20-летнего хавбека «Леванте» Эдгара Севикяна, контракт которого истекает этим летом.

Со статистикой 21-летнего Агаларова можно ознакомиться здесь, 22-летнего Степанова – тут. Показатели Севикяна – по этой ссылке.

«Пари НН» не делал «Уфе» предложения по Агаларову: «Понимаем, что сумма нам не по карману»