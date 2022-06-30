Футболист-гей Кавалло о ЧМ в Катаре: «Сыграть за Австралию – честь, но хочу ли я, чтобы моя жизнь была в опасности?»

Джошуа Кавалло рассказал об опасениях в связи с тем, что пройдет в Катаре.

Хавбек сделал каминг-аут в октябре 2021 года, став единственным на тот момент открытым геем среди профессиональных игроков высших дивизионов.

– Через несколько месяцев в Катаре начнется чемпионат мира. Недавно гражданин этой страны впервые сделал публичный каминг-аут. Даете ли вы надежду людям, которым раньше, возможно, приходилось скрывать ориентацию?

– Да, один парень связался со мной и сказал, что моя история его вдохновила. Это еще один пример того, как человек не из мира футбола вдохновился моим примером, так что это действительно здорово. Но это вызывает и беспокойство. Если я буду играть за Австралию на чемпионате мира, а я борюсь за эту возможность, это станет честью для меня, но в то же время я буду там вне закона.

Хочу ли я сделать что-то хорошее для своей карьеры – а я всегда мечтал представить свою страну на чемпионате мира – или хочу ли я, чтобы моя жизнь была в опасности? Это сложно и немного грустно. Трудно выбирать между этим. Но мне часто пишут люди, которым приходится бежать из таких стран, чтобы жить свободно и быть собой. Надеюсь, в будущем это изменится, потому что сейчас ситуация ненормальна. Мы можем изменить положение вещей.

– Если вы попадете в заявку, то поедете на чемпионат мира?

– Я точно сделаю это, да. Я хочу показать, что это нормально. Это нормально не только для , потому что он футболист, и это защищает его. Я хочу, чтобы это было нормально и для обычного человека.

– Во время чемпионата мира игрокам разных сборных будут задавать вопросы о правах человека. Что могут сделать футболисты сейчас?

– Думаю, мы идем правильным путем. Помочь ситуации могут маленькие шаги. Через такие мероприятия, как Pride round в Австралии, например. Это было невероятно. Игра собрала аншлаг, потому что на нее пришло множество людей, которые даже не разбираются в футболе, но они чувствовали себя как дома и были вовлечены в игру. Действительно приятно, что до конца сезона на матчах будут висеть радужные флаги. Это маленький шаг, который может повысить уровень осведомленности и улучшить ситуацию. Это пример того, что мы можем делать, чтобы изменения происходили, – сказал Кавалло.