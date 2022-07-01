Джа Морэнт подпишет с «Мемфисом» продление контракта на 5 лет и 231 млн долларов

Звездный разыгрывающий (22 года, 191 см) подпишет с клубом продление контракта на 5 лет и 231 миллион долларов.

В соглашении изначально гарантированы 193 миллиона. В случае попадания Морэнта в одну из трех символических пятерок чемпионата оно возрастет до 231 миллиона. По итогам минувшего сезона НБА Джа был во второй пятерке.

В контракте также прописан трейд кикер на 15% на случай обмена игрока.

Средние показатели Морэнта в сезоне-21/22: 27,4 очка, 5,7 подбора и 6,7 передачи за игру. Плеймейкера признали самым прогрессирующим игроком.

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