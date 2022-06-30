Роналду занял 21-е место, Месси – 26-е, а Неймар – 57-е в рейтинге лучших игроков сезона от Marca

Издание Marca составило список 100 лучших игроков прошлого сезона.
Рейтинг футболистов, которые заняли 20 первых позиций, еще не опубликован. Лидеры станут известны позже в ходе вечера.
Места с 21-го по 40-е заняли:
21. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)
22. Тиаго Алькантара («Ливерпуль»)
23. Давид Алаба («Реал»)
24. Федерико Вальверде («Реал»)
25. Филип Фоден («Манчестер Сити»)
26. Лионель Месси («ПСЖ)
27. Душан Влахович («Фиорентина» / «Ювентус»)
28. Фабиньо («Ливерпуль»)
29. Тео Эрнандес («Милан»)
30. Антонио Рюдигер («Челси» / «Реал»)
31. Педри («Барселона»)
32. Алиссон («Ливерпуль»)
33. Эдер Милитао («Реал»)
34. Харри Кейн («Тоттенхэм»)
35. Гави («Барселона»)
36. Орельен Тчуамени («Монако» / «Реал»)
37. Лаутаро Мартинес («Интер»)
38. Йозуа Киммих («Бавария»)
39. Томас Мюллер («Бавария»).
40. Рафаэль Сантос Борре («Айнтрахт»).
Отметим, что вратарь «Милана» Майк Меньян занял 42-е место, форвард «Аякса» Себастьян Аллер – 44-е, нападающий «ПСЖ» Неймар – 57-е, вингер «Барселоны» Усман Дембеле – 73-е, а полузащитник Иван Перишич, перешедший из «Интера» в «Тоттенхэм», – 49-е.
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