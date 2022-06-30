Роналду занял 21-е место, Месси – 26-е, а Неймар – 57-е в рейтинге лучших игроков сезона от Marca

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Издание Marca составило список 100 лучших игроков прошлого сезона. 

Рейтинг футболистов, которые заняли 20 первых позиций, еще не опубликован. Лидеры станут известны позже в ходе вечера.

Места с 21-го по 40-е заняли: 

21. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

22. Тиаго Алькантара («Ливерпуль»)

23. Давид Алаба («Реал»)

24. Федерико Вальверде («Реал»)

25. Филип Фоден («Манчестер Сити»)

26. Лионель Месси («ПСЖ)

27. Душан Влахович («Фиорентина» / «Ювентус»)

28. Фабиньо («Ливерпуль»)

29. Тео Эрнандес («Милан»)

30. Антонио Рюдигер («Челси» / «Реал»)

31. Педри («Барселона»)

32. Алиссон («Ливерпуль»)

33. Эдер Милитао («Реал»)

34. Харри Кейн («Тоттенхэм»)

35. Гави («Барселона»)

36. Орельен Тчуамени («Монако» / «Реал»)

37. Лаутаро Мартинес («Интер»)

38. Йозуа Киммих («Бавария»)

39. Томас Мюллер («Бавария»).

40. Рафаэль Сантос Борре («Айнтрахт»).

Отметим, что вратарь «Милана» Майк Меньян занял 42-е место, форвард «Аякса» Себастьян Аллер – 44-е, нападающий «ПСЖ» Неймар – 57-е, вингер «Барселоны» Усман Дембеле – 73-е, а полузащитник Иван Перишич, перешедший из «Интера» в «Тоттенхэм», – 49-е.

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