Российские фигурист и опровергли информацию о переходе в сборную США.

«В последнее время в сети появилось много ложной информации о нас, поэтому мы хотели бы прояснить ситуацию.

Пару недель назад нами было принято решение покинуть группу и начать работу с новой командой Елены Новак и Алексея Килякова.

Под руководством Игоря мы сделали огромный скачок вперед в мастерстве, в наших индивидуальных и партнерских навыках. Мы безмерно благодарны Игорю, Паскуале, Наталье и Эдриан за проделанную работу.

Тренируясь с нашей новой командой, мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах.

Что касается остальных новостей, то в фигурном катании во всем мире существует практика получения комментариев от разных специалистов в межсезонье, которые касаются существенных технических изменений в связи с нововведёнными правилами.

Что касается нашей личной жизни, то мы стараемся ее оберегать и надеемся на понимание и тактичность со стороны болельщиков и журналистов», – написали фигуристы в соцсети.

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