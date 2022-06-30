«Барселона» за 207,5 млн евро продала 10% своих телеправ в Ла Лиге американской инвесткомпании Sixth Street

продала часть своих телеправ.

Американская инвестиционная компания Sixth Street приобрела 10% телевизионных медиа-прав испанского клуба в Ла Лиге за 207,5 миллионов евро. Sixth Street будет получать доход от приобретенных ТВ-прав в течение 25 лет.

Таким образом, общий прирост капитала «Барсы» в этом сезоне составит 267 млн евро.

Ранее клуб принял решение продать до 25% своих телевизионных прав и почти 50% своего бизнеса по продаже атрибутики, чтобы укрепить свое финансовое положение.

Sixth Street владеет 20% акций баскетбольного «Сан-Антонио», а также инвестирует 380 миллионов долларов в «Реал». Мадридский клуб будет перечислять компании 30% дохода от стадиона.