Сегодня российский танцевальный дуэт Дэвис – Смолкин пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США

Сегодня российский танцевальный дуэт – Глеб Смолкин пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США, сообщает The Skating Lesson.

Фигуристы выступят на катке в Нью-Джерси. Ожидается, что на просмотре будут присутствовать представители федерации, а также судья и глава техкома ISU по танцам на льду Шон Реттстатт.

Ранее сообщалось, что Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе – может перейти в американскую сборную. Дэвис родилась в Лас-Вегасе, у нее есть гражданство США.

Смолкин и Дэвис тренируются в США, в марте они поженились в штате Невада.

Тайный брак Дианы Дэвис и Глеба Смолкина – верный шаг в сборную США. Неужели и правда перейдут?

«В Америке мне легче, чем в Москве». Дочь Тутберидзе не только родилась в США, но и вышла там замуж – ждем переход в сборную?