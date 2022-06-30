Семин сделал хет-трик в своем прощальном матче. Овечкин тоже забил три гола, у Афиногенова и Зарипова – по дублю

забросил три шайбы в своем прощальном матче.

В игре, состоявшейся в Красноярске, команда Семина победила команду Павла Дацюка – 10:9.

В составе команды Семина хет-трик также оформил форвард . Заброшенными шайбами, кроме того, отметились Артем Швец-Роговой, Андрей Николишин, , Алексей Макеев.

В команде Дацюка отличились Александр Гуськов (дубль), (дубль), Илья Скворцов, , (дубль) и сам Павел.

В матче также участвовали вратарь «Далласа» , главный тренер «Салавата Юлаева» , десятикратный чемпион мира по бенди Сергей Ломанов.

Перед игрой 38-летний Семин официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Александр выступал в за «Вашингтон», «Каролину» и «Монреаль». В регулярных чемпионатах провел 650 матчей и набрал 517 (239+278) очков. В составе «Металлурга» стал обладателем Кубка Гагарина.